Bolvadin'de nefes kesen kovalamaca

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde radara girerek hız ihlali yaptıktan sonra kaçan şüpheli araç jandarma trafik ekiplerinden süren kovalamaca sonrası ele geçirildi, aday sürücünün ehliyeti iptal edilerek 9 bin 585 lira ceza kesildi.



Edinilen bilgiye göre, Bolvadin Jandarma Trafik ekipleri tarafından Emirdağ - Bolvadin - Çay karayolu 29. kilometresinde yapılan radarlı hız kontrolü esnasında hız sınırını aşan 03 HB 548 plakalı otomobil jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Kaçan otomobilin peşine düşen ekipler aracın hacizli yakalamalı olarak arandığı belirlendi. Emirdağ güzergahına doğru kaçan aracı yakalamak için jandarma ekiplerince kurulan koordineyle Emirdağ ilçesi girişine kapama yapıldı. Yapılan kapamayı gören sürücü bu sefer de ters şeride girerek kaçmaya devam etti. Araç sürücüsünün yapılan tüm sesli ve ışıklı ikazlara uymaması üzerine arka sol lastiğine ateş edilerek lastiği patlatıldı. Sürücü aracının lastiğinin patlamasına rağmen kaçmaya devam etti. Emirdağ trafik ekipleri tarafından aracın kaçtığı güzergahta tekrardan kapama yapılarak araç durduruldu. Araçtan inen sürücü N.C.Ö. bu sefer de yaya olarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanan sürücü gözaltına alındı. Sürücü N.C.Ö.'nün aday sürücü olduğu tespit edilerek ehliyeti daimi olarak iptal edilirken 9 bin 585 TL'de para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR