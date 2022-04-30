Bolvadin'de polis ve jandarma sürücüleri afişlerle uyardı - Son Dakika
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Bolvadin'de polis ve jandarma sürücüleri afişlerle uyardı

30.04.2022 14:11
Bolvadin'de polis ve jandarma sürücüleri afişlerle uyardı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bayram dolayısıyla trafik yoğunluğunun artmasıyla güvenlik güçleri de denetimlere başladı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bayram dolayısıyla trafik yoğunluğunun artmasıyla güvenlik güçleri de denetimlere başladı. Polis ve jandarma ekipleri denetimlerle birlikte bilboardlara 'bayramınız kemerli olsun' afişleri astı.

Bolvadin ilçesinde polis ev jandarma ekipleri trafik denetimlerinin yanı sıra vatandaşları bilgilendirmek için bilbordlara afişler astı. Emniyet kemerinin önemine vurgu yapan ekipler ayrıca durdurdukları araç sürücüleri ve yolculara emniyet kemerinin hayat kurtaran bir güvenlik önlemi olduğunu anlattı.

Durdurulan araç sürücülerinden Furkan Demirbaş, uygulamanın yerinde olduğunu kaydederek, "İnşallah herkes kamerini takar ve sıkıntılar olmaz, herkese iyi bayramlar" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Jandarma, Bayram, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolvadin'de polis ve jandarma sürücüleri afişlerle uyardı - Son Dakika


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