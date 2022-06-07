Cemalettin Ağılönü, kendilerine yardımda bulunan Bolvadin Kaymakamlığı ile AFAD İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA

AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolvadin'de sağanak yağıştan evi hasar gören aileye konteyner verildi - Son Dakika

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