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Bolvadin'de servis araçlarına yönelik polis denetimi - Son Dakika

Bolvadin'de servis araçlarına yönelik polis denetimi

21.02.2022 12:29
Bolvadin'de servis araçlarına yönelik polis denetimi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri tarafından servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri tarafından servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde araçların kış lastiği yönetmeliği başta olmak üzere yolcu kapasite sayılarına uyup uymadıkları denetlendi. Uygulamada servis araçlarını tek tek durduran ekipler öğrencilerin koltuklarında emniyet kemeri takıp, takmadıklarını da baktı. 7 servis aracının denetlendiği uygulamada ekipler herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, sürücülerin ve yolcuların kurallara uydukları gözlendi. Polis ekipleri denetimde durdurdukları araç sürücülerine yolcuların ve trafiğin güvenliği için kurallara uymaları konusunda da bilgilendirmede bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin'de servis araçlarına yönelik polis denetimi
Bolvadin'de servis araçlarına yönelik polis denetimi

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Bolvadin'de servis araçlarına yönelik polis denetimi Bolvadin'de servis araçlarına yönelik polis denetimi

Karahisar, Hisarcık, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolvadin'de servis araçlarına yönelik polis denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolvadin'de servis araçlarına yönelik polis denetimi - Son Dakika
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