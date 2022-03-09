Bolvadin'de suçlular mahalle ve çarşı bekçilerinden kaçamıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kendilerini görünce kaçmaya çalışan şahsın peşine düşen mahalle ve çarşı bekçileri, 10 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıkan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Olay, Bolvadin ilçesi Ethem Kelekçi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri bir şahsın kendilerini görünce kaçmaya çalıştığını fark edince, şahsın peşine düştüler. Yaya olarak süren kovalamaca sonrası şahsı yakalayan mahalle ve çarşı bekçileri yaptıkları kimlik sorgulamasında şahsın 10 hapis cezası ile aranan Ş.K., isimli şahıs olduğunu tespit etti. Ardından gözaltına alınan şahıs Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, ilçede mahalle ve çarşı bekçileri geçtiğimiz günlerdede durumundan şüphelendikleri bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirirken, bir başka aranması olan şahsıda yakaladı. - AFYONKARAHİSAR