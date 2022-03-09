Bolvadin'de suçlular mahalle ve çarşı bekçilerinden kaçamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bolvadin'de suçlular mahalle ve çarşı bekçilerinden kaçamıyor

09.03.2022 10:25
Bolvadin'de suçlular mahalle ve çarşı bekçilerinden kaçamıyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kendilerini görünce kaçmaya çalışan şahsın peşine düşen mahalle ve çarşı bekçileri, 10 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıkan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kendilerini görünce kaçmaya çalışan şahsın peşine düşen mahalle ve çarşı bekçileri, 10 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıkan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Olay, Bolvadin ilçesi Ethem Kelekçi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri bir şahsın kendilerini görünce kaçmaya çalıştığını fark edince, şahsın peşine düştüler. Yaya olarak süren kovalamaca sonrası şahsı yakalayan mahalle ve çarşı bekçileri yaptıkları kimlik sorgulamasında şahsın 10 hapis cezası ile aranan Ş.K., isimli şahıs olduğunu tespit etti. Ardından gözaltına alınan şahıs Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, ilçede mahalle ve çarşı bekçileri geçtiğimiz günlerdede durumundan şüphelendikleri bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirirken, bir başka aranması olan şahsıda yakaladı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Dinar'da otomobillere modifiye denetimi Dinar'da otomobillere modifiye denetimi Bolvadin'de güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı Bolvadin'de güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolvadin'de suçlular mahalle ve çarşı bekçilerinden kaçamıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:25 Erdoğan, Putin görüşmesinin ayrıntılarını MYK'da anlattı: İşgale de yaptırımlara da karşıyız
10:24 Partilerde liderlerden sonra en çok beğenilen siyasetçiler kim? İşte geleceğin lider adayları isimler
10:22 Savaşın en acı tarafı! Babasından ayrılmak istemeyen Ukraynalı çocuğun vedası yürek parçaladı
10:17 ABD'nin B planı gün yüzüne çıktı! Rus petrolü yerine, Venezuela ve Suudi Arabistan'la anlaşacak
10:12 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye delirdi
10:10 Üç Kız Kardeş'in son bölümde Somer'in boşanma kararı şaşkınlık yarattı!
10:04 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde neler oldu? Azra gerçekleri öğrenebildi mi?
10:03 Chelsea, kime satılacak? Bitlisli aşiret ağasının rakipleri zorlu çıktı
09:59 Semboller savaşı! Rusların 'Z' sembolüne karşı Ukraynalıların Nazilere mal olan 'kara güneş'i!
09:54 Destan son bölümüyle dün akşam yayınlandı! Alpagu Han ve Batuga arasında sinir savaşı yaşandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 10:31:44. #1.13#
SON DAKİKA: Bolvadin'de suçlular mahalle ve çarşı bekçilerinden kaçamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement