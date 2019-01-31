Son Dakika Haberleri: Bolvadin'de Trafik Uygulaması

Bolvadin'de Trafik Uygulaması

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki trafik uygulamasında 69 araç sürücüsüne toplam bin 898 lira para cezası kesildi.

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki trafik uygulamasında 69 araç sürücüsüne toplam bin 898 lira para cezası kesildi.

Trafik denetimlerini sıklaştıran Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ile ortak yapılan uygulamada toplam 250 şahıs sorgulanırken, 69 araca da trafik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda toplam bin 898 TL para cezası yazıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:49 Kaynak: İHA

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