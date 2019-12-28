Bolvadin'de ustalar kursiyerlerle buluşuyor - Son Dakika
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Bolvadin'de ustalar kursiyerlerle buluşuyor

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün aralık ayı etkinlikleri kapsamında kursiyerlere "Kabak Oyma Sanatı" anlatıldı.

Bolvadin'de ustalar kursiyerlerle buluşuyor, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün aralık ayı etkinlikleri kapsamında kursiyerlere "Kabak Oyma Sanatı" anlatıldı.


Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yürütmekte olduğu "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" projesinin aralık ayı etkinliğinde sanatçı Hilmi Özkal 'Kabak Oyma Sanatı'nı kursiyerlere anlattı.


Kursların başarıyla devam ettiğini belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yalçın Uçak, "Merkez binamızdaki kursiyerlerimizin katıldığı etkinlikte kursiyerlerimiz ve ustamız karşılıklı olarak kabak oyma sanatının incelikleri üzerine sohbet etme imkanı buldular. Ustamızın kısa bir uygulama gösterisinin ardından, kursiyerlerimizin kabak oyma sanatı ile ilgili sorularını cevaplandırıldı. Kursiyerlerimizi oldukça memnun eden bu etkinliğimize bizleri kırmayıp zaman ayıran Hilmi Özkal ustamıza teşekkür ediyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:47 Kaynak: İHA
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