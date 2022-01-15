Bolvadin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 555 gram metamfetamin ve 51 gram kokain ele geçirildi.

Operasyon, Bolvadin ilçe merkezinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 555 gram metamfetamin ve 51 gram kokain ele geçirildi. Operasyonun ardından Mehmet S., (53) ve Enis B., (53) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR