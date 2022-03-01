'BOLVADİN'E YAPILAN KÜLTÜR EVİ EN İYİSİ' - Son Dakika
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'BOLVADİN'E YAPILAN KÜLTÜR EVİ EN İYİSİ'

01.03.2022 17:23

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde yapılan Kadın Kültür Evi'ni ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, binanın Afyonkarahisar'ın en iyisi olduğunu söyledi.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde yapılan Kadın Kültür Evi'ni ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, binanın Afyonkarahisar'ın en iyisi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 ay önce hizmete giren Bolvadin Kadın Kültür Evi'nde, Vali Gökmen Çiçek tarafından en iyi kadın kültür evi olarak nitelendirildi. Sepet, sabun, ebru, hat yazıları gibi ürün üretilen Bolvadin Kadın Kültür Evi, ürünlerini sosyal medya ve internet sitelerinden satışa sunuluyor. Aldıkları siparişleri kısa sürede teslim etmek için çalışan kadınlar ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Bolvadin'de yaklaşık 3 ay önce hizmete giren kadın kültür evini Vali Gökmen Çiçek ziyaret etti. Vali Çiçek'e Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan da eşlik etti.

Kadın Kültür Evleri Koordinatörü Gülsüm Ateş Doğan, hanımların atölyelerde yaptıkları üretimle ekonomiye katkı sağlayacağına dikkati çekti. Kadın kültür evindeki spor faaliyetlerinin her ilçede bulunmadığını belirten Doğan, havuz ve fitness, zuma ve uzak doğu spor etkinliklerinin de olacağını dile getirdi.

'BU BİNA AVRUPA VİLAYETLERİNDE YOK'

Vali Gökmen Çiçek, şunları söyledi:

"Bolvadinli kadınların sohbet edebilecekleri, akademik dersler alabilecekleri, içerisinde psikiyatrisin görev alabileceği, bir yer hayal etmiştim. Kur'an kursu verileceği, dini sohbetlerin yapılacağı, gerçekten sosyalleşme olanaklarına sahip bir yer hayal etmiştim. Bu bina annelerimizin yürüme mesafesinde. Avrupa'nın bir çok vilayetinde yok, isterseniz Avrupa'dan gelenlere sorun."

'BOLVADİN'E YAPILAN KÜLTÜR EVİ EN İYİSİ'
'BOLVADİN'E YAPILAN KÜLTÜR EVİ EN İYİSİ'
'BOLVADİN'E YAPILAN KÜLTÜR EVİ EN İYİSİ'

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Gökmen Çiçek, Karahisar, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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