Son Dakika Haberleri: Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan engelli bireylerle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan engelli bireylerle bir araya geldi - Son Dakika

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan engelli bireylerle bir araya geldi

7 saat önce

Afyonkarahisar Bolvadin ilçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan engelli bireylerle biraraya geldi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan engelli bireylerle bir araya geldi, System.String[]

Afyonkarahisar Bolvadin ilçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan engelli bireylerle biraraya geldi.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bolvadin Engelliler Derneği'ne ziyaret gerçekleştiren Gürfidan burada dernek başkanı Hasan Göksu'yu ziyaret etti. Bolvadin Engelliler Derneği Başkanı Hasan Göksu, ziyaretten duyguduğu memnuniyetini dile getirerek Gürfidan'a teşekkür etti.


Gürfidan, ayrıca Şehit Teğmen Muzaffer Gümüş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu da ziyaret etti. Engelli bireylerle tek tek yakından ilgilenen Gürfidan öğrencilerle sohbet etti. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin, Göksu, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
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