Son dakika gündem: Bolvadin ilçe merkezinde çıkan yangında 10 iş yerinde büyük çapta hasar oluştu - Son Dakika
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Son dakika gündem: Bolvadin ilçe merkezinde çıkan yangında 10 iş yerinde büyük çapta hasar oluştu

Son dakika gündem: Bolvadin ilçe merkezinde çıkan yangında 10 iş yerinde büyük çapta hasar oluştu

28.01.2021 04:23

Edinilen son dakika gelişmesine göre AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde tamamı iki katlı ahşap yapıda oluşan iş yerlerinin bulunduğu cadde üzerinde çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde tamamı iki katlı ahşap yapıda oluşan iş yerlerinin bulunduğu cadde üzerinde çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı. Bir işyerinin çatısında çıktıktan sonra hızla yayılan yangında 10 işyeri kullanılamaz hale gelirken, söndürme çalışmalarına çok sayıda belediye itfaiye ekipleri katıldı.

Bolvadin çarşı merkezinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu bölgede saat 01.30 sıralarında bir mağazanın çatısında yangın çıktı. çıkaş nedeni henüz belirlenemeyen yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası ilk etapta bölgeye Bolvadin Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerlerinin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer iş yerlerine de sıçradı. Bunun üzerine Çay, Çobanlar ve Dişli belediyelerinin yanı sıra Alkoloid Fabrikası'ndaki itfaiye ekiplerinden de destek istendi.

BÖLGEYE GELEN İŞ YERİ SAHİPLERİ EŞYALARINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcadı. Tamamı ikişer katlı birbirine bitişik iş yerlerinin sahipleri haberi alınce olay yerine geldi. Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekipleri de itfaiyenin çalışmasına engel olunmaması için vatandaşları ve esnafı sürekli uyardı. Yangının sıçramadığı iş yerlerinin sahipleri ise eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

10 İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİYangında can kaybı olmazken, 10'a yakın iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

BAŞKAN KAYACAN: BOLVADİN'E GEÇMİŞ OLSUN

Olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip eden Bolvadin Belediye Başkanı AK Parti'li Fatih Kayacan, "Burası tamamen ahşap bir yapıdan oluştuğu için kontrol altına alınması bayağı zorlaştı. İtfaiyeler, herkes elinden geleni yapıyor. Kaymakam Bey, bütün idari ekip burada. Hava şartları ve yangının durumu sıkıntılı. Elhamdülillah cana gelen bir durum yok. Bolvadin'e geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bolvadin ilçe merkezinde çıkan yangında 10 iş yerinde büyük çapta hasar oluştu - Son Dakika


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