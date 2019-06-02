Son Dakika Haberleri: Bolvadin İlçe Şehitliğine mermer döşemesi
Son Dakika Güncel Haber

Bolvadin İlçe Şehitliğine mermer döşemesi

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin Şehitliğinin toprak alanlarına mermer döşemesi yapıldı.

Bolvadin İlçe Şehitliğine mermer döşemesi, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin Şehitliğinin toprak alanlarına mermer döşemesi yapıldı.

Bolvadin Huzur Evi Müdürü Fikri Eker öncülüğünde şehitliğin kabir aralarındaki toprak alanlar mermerle döşendi. Erken Mahallesi Muhtarı Gani Tek konuyla ilgili açıklamalarında, "Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Rabbim şehadetlerini kabul eylesin. Bizlere şefaatçi olsunlar inşallah. Şehitlerimiz bizlerin huzuru için şer odakları ile yürekten mücadele ederek canlarını verdiler. Bu güzel hizmeti Bolvadin Huzur Evi Müdürlüğü ile beraber birlik ve beraberliğimizin gücü ile yaptık. Allah sebep olanlardan razı olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:14 Kaynak: İHA
Huzur, Afyon, Bolvadin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ın ithalatı durdurması yumurta fiyatını düşürdü Son Dakika! 3 ilçe ve 1 beldede seçmen yeniden sandığa gitti! İşte sonuçlar Araç sahipleri dikkat! Bayramın ilk günü akaryakıta indirim bekleniyor Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 19:36:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolvadin İlçe Şehitliğine mermer döşemesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]