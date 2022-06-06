Bolvadin polisinden asayiş ve trafik denetimi - Son Dakika
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Bolvadin polisinden asayiş ve trafik denetimi

06.06.2022 12:18
Bolvadin polisinden asayiş ve trafik denetimi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından ilçe genelinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından ilçe genelinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Bolvadin'de 13 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında, 30 araç ve 85 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle Kırkgöz, Akçeşme, Konak ve Erkmen mahallelerinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde araçlara yönelik trafik kontrolü yapıldı. 30 araç kontrol edildi 85 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin polisinden asayiş ve trafik denetimi
Bolvadin polisinden asayiş ve trafik denetimi
Bolvadin polisinden asayiş ve trafik denetimi

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Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolvadin polisinden asayiş ve trafik denetimi - Son Dakika

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