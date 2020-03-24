Bolvadin "Vefa Sosyal Destek Grubu" görev başında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolvadin 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görev başında - Son Dakika

Bolvadin "Vefa Sosyal Destek Grubu" görev başında

7 saat önce

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" genelgesi doğrultusunda Bolvadin Kaymakamlığınca "Bolvadin Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Bolvadin

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" genelgesi doğrultusunda Bolvadin Kaymakamlığınca "Bolvadin Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.


Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için görev yapacak şekilde yapılandırıldı. Bolvadin'de tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan İlçe Kaymakamı Adem Öztürk şunları söyledi:


"Bilindiği üzere korona virüsü tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır. Lütfen hepimizin sağlığı için tedbirlere uyalım. Bu kapsamda ilçemizde gerekli tedbirler alınmış olup Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştur. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Evde kalalım! Tüm sevdiklerimize zaman ayıralım. Toplum sağlığını ilgilendiren bu konuda gereken desteği ve katkıyı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceğinize yürekten inanıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:20 Kaynak: İHA

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