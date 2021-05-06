Bolywood Kayseri'ye hayran kaldı

Hintli ünlü yönetmen Ribhu Dasgupta: "Kayseri'de bir filmi tamamen çekip bitirebilirsiniz"

"Kayseri'nin insanları çok sıcak ve misafirperver"

KAYSERİ - Bolywood olarak bilinen Hint sinema sektörünün ünlü yönetmeni Ribhu Dasgupta ve ekibi aksiyon türündeki 'Durga' filminin çekimi için Kayseri'nin tarihi dokusunu mesken tuttu.

Bir haftadır Kayseri'de olan Ribhu Dasgupta ve ekibi Kayser Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, 6 bin yıllık tarihi geçmişi olan Kayseri'nin bir çok uygarlığa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Büyükkılıç, " İpek Yolu'nun üzerinde olması, 6 bin yıllık ticari geçmişinin olması, değişik uygarlıklara ev sahipliği yapmış olması, hoşgörünün merkezi olması, Erciyes'imizin eteğinde cazibe merkezi olarak bütün iller tarafından uğrak yeri olması, bu güzellikleri bağrında barındırarak Kayseri'mizin tanıtılmasını sağlayacak her türlü çalışmalara destek verdiğimizi, gayretlerimizin olduğunu buradan paylaşmak istiyorum. İnşallah kazasız belasız aksiyon filminin çekilmesini temenni ediyoruz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da yaptığı konuşmada, "Bollywood, dünyaca ünlü Hindistan'ın sinema sektörüdür. Yönetmenimiz ile beraber Kayseri'de Durga isimli filmi çekmek için birkaç gündür buradalar. Şehrimizin çeşitli noktalarını gösterdik ve şehrimizi çok beğendiler. Hatta farklı illerde çekimi yapılacakken, oradakileri çekimleri iptal edip buraya kaydırdılar. Yönetmenimizin söylediği çekim için çok güzel, farklı noktalar var. Biz burada neredeyse hemen hepsinin çekimini yapacağız diyorlar. Her medeniyetten farklı izleri burada görmek mümkün, bizim filmimize zenginlik katıyor dediler, kendileri buradaki çekimlerden çok memnunlar" ifadelerinde bulundu.

"İLK DEFA BİR KADIN KARAKTERİ ÜZERİNE TEK BAŞINA KURULU OLAN FİLM"

Ünlü yönetmen Ribhu Dasgupta da film ile ilgili bilgiler vererek, "Filmimizin başrol karakteri bir bayan, kaçırılan iki arkadaşı olan kişiyi kurtarmak üzere bir misyon üstlenmişler. Onları kurtarmaya çalışıyorlar. Hindistan'da ilk defa bir kadın karakteri üzerine tek başına kurulu olan bir filmdir. Hindistan'da genelde erkek karakter ön planda oluyor, ilk defa bir kadın karakteri olan, kadının gücünü, kadının kendisini ön plana çıkaran bir film olacak. Ayrıca Türkiye'ye geldiğinde bir doktora aşık oluyor, doktor ile aşk hikayesi de var" ifadelerini kullandı.

Kayseri'ye hayran kaldığını ve insanların çok sıcak, misafirperver olduğunu ifade eden Dasgupta, "Bize Türk devleti ve buradaki insanlar büyük misafirperverlik gösterdiler. Kendimizi evimizde gibi hissettik. İnsanların sıcak davranması bizi çok etkiledi. Hindistan'da bu filmi izleyenler mutlaka Türkiye'ye gelmek isteyeceklerdir. Bu da turizme katkı sağlayacak. Biz bir haftalık olarak geldik ama mekanlar güzel olduğu için çekimlerimiz daha da uzadı.

Hem tarihi yerler hem de iyeni yerler iç içe geçiş gazel yerler. Buraya gelerek bir filmi tamamen çekip bitirebileceğiniz bir alan" diye konuştu.