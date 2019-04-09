Bom E-Team Pilotları Zorlu Sınava Hazırlanıyor
1 saat önce
CARMEDYA – BOM E-Team, 2018 GT Kupası finalistleri arasından seçtiği 3 başarılı e-sporcu ile uluslararası yarışlarda start almaya hazırlanıyor. Daha birinci yılını doldurmadan SRO Esport GT Series’de PRO kategorisine davet edilen BOM E-Team’in sanal pilotları, antrenmanlarına tüm hızları ile devam ediyor. 13-14 Nisan’da gerçekleşecek Organizatörler tarafından yapılan incelemeler sonucunda her yarışta Pro koltuğu garantilenmiş olan...The post BOM E-Team pilotları zorlu sınava hazırlanıyor appeared first on Carmedya.
CARMEDYA - BOM E-Team, 2018 GT Kupası finalistleri arasından seçtiği 3 başarılı e-sporcu ile uluslararası yarışlarda start almaya hazırlanıyor.
Daha birinci yılını doldurmadan SRO Esport GT Series'de PRO
kategorisine davet edilen BOM E-Team'in sanal pilotları, antrenmanlarına tüm
hızları ile devam ediyor.
13-14 Nisan'da gerçekleşecek
Organizatörler tarafından yapılan incelemeler sonucunda her
yarışta Pro koltuğu garantilenmiş olan BOM E-Team'in sporcuları, şampiyonanın
gerçekleşeceği pistleri sanal ortamda sıkı bir antrenman programı dahilinde
çalışmalarına başladı. Tam bir takım ruhuyla hareket eden e-sporcular Batuhan
Ünlü, Ufuk Baba ve Mertcan Solak, Borusan Otomotiv Motorsport'un başarı
geleneğini sürdürmek için sanal pistlerde olacak. 13-14 Nisan'da gerçekleşecek
Monza yarışında turkuaz takımın koltuğunda oturacak olan Batuhan Ünlü, konuyla
ilgili yaptığı açıklamada: "Bundan 1 yıl önce hayal bile edemeyeceğim bir
fırsat elde ettiğim için çok mutluyum. BOM E-Team 2019'a seçilmiş olmaktan
gurur duyuyorum. Borusan Otomotiv Motorsport'a yakışır şekilde mücadele etmek
için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
Özel davet
Dünya çapında FIA onaylı bir motor sporları yarış
organizatörü olan SRO Motorsport'un Assetto Corsa Competizione platformu
üzerinden hayata geçirdiği SRO Esport GT Series, Pro, Silver ve Amatör gruplarda
gerçekleşecek ve dünyaca ünlü pistlerde, Blancpain yarışlarına paralel olarak
koşulacak. BOM E-Team, bu önemli şampiyonada, yalnızca organizatörün özel
daveti ile katılım gerçekleştirilebilen Pro grupta yer alıyor. Şampiyonanın
yarışları Monza, Paul Ricard, Spa ve Nürburgring pistlerinde gerçekleşecek ve
kazananlar Blancpain pilotları ile beraber podyuma çıkacak. Podyum derecesi
elde eden e-sporcular aynı zamanda Barcelona'da gerçekleştirilecek büyük finale
çıkma hakkı kazanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:08
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