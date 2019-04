Bom E-Team Pilotları Zorlu Sınava Hazırlanıyor

CARMEDYA - BOM E-Team, 2018 GT Kupası finalistleri arasından seçtiği 3 başarılı e-sporcu ile uluslararası yarışlarda start almaya hazırlanıyor.







Daha birinci yılını doldurmadan SRO Esport GT Series'de PRO

kategorisine davet edilen BOM E-Team'in sanal pilotları, antrenmanlarına tüm

hızları ile devam ediyor.



13-14 Nisan'da gerçekleşecek



Organizatörler tarafından yapılan incelemeler sonucunda her

yarışta Pro koltuğu garantilenmiş olan BOM E-Team'in sporcuları, şampiyonanın

gerçekleşeceği pistleri sanal ortamda sıkı bir antrenman programı dahilinde

çalışmalarına başladı. Tam bir takım ruhuyla hareket eden e-sporcular Batuhan

Ünlü, Ufuk Baba ve Mertcan Solak, Borusan Otomotiv Motorsport'un başarı

geleneğini sürdürmek için sanal pistlerde olacak. 13-14 Nisan'da gerçekleşecek

Monza yarışında turkuaz takımın koltuğunda oturacak olan Batuhan Ünlü, konuyla

ilgili yaptığı açıklamada: "Bundan 1 yıl önce hayal bile edemeyeceğim bir

fırsat elde ettiğim için çok mutluyum. BOM E-Team 2019'a seçilmiş olmaktan

gurur duyuyorum. Borusan Otomotiv Motorsport'a yakışır şekilde mücadele etmek

için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.



Özel davet



Dünya çapında FIA onaylı bir motor sporları yarış

organizatörü olan SRO Motorsport'un Assetto Corsa Competizione platformu

üzerinden hayata geçirdiği SRO Esport GT Series, Pro, Silver ve Amatör gruplarda

gerçekleşecek ve dünyaca ünlü pistlerde, Blancpain yarışlarına paralel olarak

koşulacak. BOM E-Team, bu önemli şampiyonada, yalnızca organizatörün özel

daveti ile katılım gerçekleştirilebilen Pro grupta yer alıyor. Şampiyonanın

yarışları Monza, Paul Ricard, Spa ve Nürburgring pistlerinde gerçekleşecek ve

kazananlar Blancpain pilotları ile beraber podyuma çıkacak. Podyum derecesi

elde eden e-sporcular aynı zamanda Barcelona'da gerçekleştirilecek büyük finale

çıkma hakkı kazanacak.



