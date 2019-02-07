Son Dakika Haberleri: Bomba Gelişme: Ea Acesss, Playstation 4'e Geliyor

Bomba Gelişme: Ea Acesss, Playstation 4'e Geliyor

1 saat önce

'Aylık ödeme sistemiyle birçok oyun sunma' konusunda katı tutumundan vazgeçmeyen Sony, yelkenleri suya indirmiş olabilir.

Bomba Gelişme: Ea Acesss, Playstation 4'e Geliyor, System.String[]
Geçtiğimiz aylarda Sony'ye PlayStation platformunda neden EA Access olmadığına dair bir soru yöneltilmiş, Sony cephesindense "Fiyatlandırmayı PS4 sahipleri için uygun bulmuyoruz" şeklinde kaçamak bir cevap gelmişti.

Ancak gelinen noktada aylık ödemeyle oyun kataloğu sunmaya sırt çevirmek, firmalar için adeta intihar gibi bir şey haline geldi. Nitekim Xbox ve EA Games, bu konuda inanılmaz avantajlı paketler sunuyor. Oyuncular da bu tip bir ödeme sisteminden gayet memnun.



Gelelim son gelişmeye... EA'in CEO'su Andrew Wilson, bu yıldan itibaren EA Access sistemini, Nintendo ve Xbox dışındaki 'bir başka' önemli platforma getireceklerini açıkladı. Henüz işler resmiyete dökülmediği için Sony ve PS4 isimleri zikredilmedi ama herkes Wilson'un neden bahsettiğini gayet iyi biliyor.



Peki, bu uzun vadede ne anlama geliyor? Eğer bu durum resmiyete kavuşursa, Sony'nin PS5 ile aylık abone sistemine geçeceğine kesin gözüyle bakabiliriz. Bu sayede Microsoft ile rekabet edebilecekleri yeni bir alan açılmış olacak.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:45 

Sony, Teknoloji
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