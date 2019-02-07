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Bomba Gibi Düşeceği Aklımızın Ucundan Geçmiyordu" Enkaz Altından Çıkarılan Tayyip'in Babasından...

1 saat önce

"Bomba gibi düşeceği aklımızın ucundan geçmiyordu" Enkaz altından çıkarılan Tayyip'in babasından açıklama Enkaz altından çıkarılan Tayyip'in babası: "oğlumun durumu iyi"İSTANBUL - Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından yaralı halde kurtarılan 9 yaşındaki Tayyip Mahmut Alemdar'ın babası...

Bomba Gibi Düşeceği Aklımızın Ucundan Geçmiyordu
"Bomba gibi düşeceği aklımızın ucundan geçmiyordu" Enkaz altından çıkarılan Tayyip'in babasından açıklama
Enkaz altından çıkarılan Tayyip'in babası: "oğlumun durumu iyi"

İSTANBUL - Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından yaralı halde kurtarılan 9 yaşındaki Tayyip Mahmut Alemdar'ın babası Nedim Alemdar, kazayla ilgili olarak basına açıklama yaptı. Oğlunun durumunun iyi olduğunu belirten baba Alemdar; "beni arayıp bina çöktü dediklerinde şaka yapıyorlar sandım, şok oldum" dedi.
Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından yaralı halde kurtarılan ve durumunun iyi olduğu bildirilen 9 yaşındaki Tayyip Murat Alemdar'ın tedavisi sürüyor. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi olan küçük Tayyip'in babası Nedim Alemdar, kazayla ilgili olarak basın mensuplarına açıklama yaptı. Baba Alemdar açıklamasında; "Biz 25 yıldır bu binada oturuyoruz. Bu olayın yaşanacağı aklımızın ucundan geçmezdi. Beni arayıp haber verdiklerinde şaka yapıyorlar sandım ama olay yerine gittiğimde hayatın gerçekleriyle karşılaştım" dedi.
Apartmanda akrabalarıyla beraber yaşadıklarını söyleyen Alemdar; "bir binada demek ki 3 4 aile kalabalık şekilde yaşamamalı. Biz bunu acı bir tecrübeyle öğreniyoruz. Enkazın altında bizim 6 7 çocuğumuz daha var. Ses veriyorlar ama hala kurtarılamıyor onlar. Biz 6. Katta olan çocuğumuzu enkaz altında çıkardık ama yengemizi kaybettik. Bir kaybımız var şuan inşallah daha da artmaz.Tabii ki gidenler geri gelmeyecek, insan hayatı bu kadar da basit değil. Biz de bu sektördeyiz gelsinler denetlesinler bizi, bu kadar başıboşluk olamaz." Dedi.
Binanın kolonlarının kesildiği iddiasına ilişkin konuşan Alemdar; "1999 yılındaki depremden sonra o binada güçlendirme yapıldı ama o zamandan sonra ben daha kontrol etmedim o durumları, o konuda kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Onu zaman gösterecek. Bilir kişi gelecek bunları tespit edecek." dedi.
Nedim Alemdar, oğlu Tayyip'in sağlık durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunarak çocuğun durumunun iyi olduğunu belirtti. Alemdar; "Oğlumun şu an durumu iyi, az önce yanındaydım. Ama kontrol amacıyla yoğun bakımda tutuluyor. Ağrıları var tabibi ki kırıkları da var. 9 saatin üzerinde bir süre enkaz altında kaldı. O yaşta bir çocuk için kolay değil. Biz umudu kesmiştik ama Allah bize bağışladı oğlumuzu. Artık kalanlarla yaşamaya çalışacağız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:54 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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