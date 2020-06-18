Bomba gibi patladı, sürücüler kaçacak yer aradı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme su hattı borusu patladı. Patlama sırasında yoldan geçen otomobil sürücüleri neye uğradığını şaşırdı. Saniyeler içerisinde sokak göle döndü.



Ortakent - Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan içme suyu ana isale hattı bir anda patladı. İşlek olan caddeden geçen araçlar patlama sorası göle dönen sokaktan güçlükle çıktı. Cadde baştan aşağı dereye dönerken, daha sonra tüm cadde çamurla kaplandı. Asfaltların patladığı, evlerin bahçelerinin suyla dolduğu patlama sonrası Muski ana vanadan suyu keserek bölgede çalışma başlattı. 5 metre derinliğinde 6 metre genişliğinde oluşan çukur ise görenleri şaşkına çevirdi.



Patlama anları güvenlik kamerasında



Patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir anda patlayan su borusu asfaltı da patlatıyor. Asfalttan çıkan suyu gören araç sürücüleri otomobillerini kurtarmak için hızlı bir şekilde yoldan geçmeye çalışıyor. Kısa bir sürede tüm caddenin göle dönmesiyle birlikte yol trafiğe kapanıyor. - MUĞLA