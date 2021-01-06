Bomba iddia: Boşanma kararı alan Kim Kardashian ve Kanye West evlerini ayırdı - Son Dakika

Bomba iddia: Boşanma kararı alan Kim Kardashian ve Kanye West evlerini ayırdı

06.01.2021 08:54
Bomba iddia: Boşanma kararı alan Kim Kardashian ve Kanye West evlerini ayırdı, System.String[]

Bir süredir evliliklerinde zor zamanlar yaşayan Kim Kardashian ve Kanye West, boşanma kararı aldı. 6 yıl önce evlenen çift, resmi olarak boşanma davası açmadı ancak bir süredir ayrı evlerde yaşıyor.

Kim Kardashian ile Kanye West'in evliliği bir süredir boşanma haberleriyle gündeme geliyor. Ancak şimdiye dek çift, olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapmadı.

KANYE EVDEN AYRILDI

The Mirror gazetesinin haberine göre, West Wyoming'deki çiftliğinde kalırken, reality show yıldızı Kardashian, dört çocuğu ile birlikte Los Angeles'ta yaşıyor.43 yaşındaki rap şarkıcısı West'in, 40 yaşındaki eşi Kardashian ile dört çocuğunun yaşadığı Los Angeles'taki eve dönme planı yok.

Bomba iddia: Boşanma kararı alan Kim Kardashian ve Kanye West evlerini ayırdı

KARDASHIAN İLE 2 YILDIR BOŞANMAYA ÇALIŞTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Birkaç aydır ayrı hayatlar yaşadığı söylenen çiftin ilişkisinin, West'in ABD'ye başkan adayı olduğu zamanlarda koptuğu düşünülüyor. West, seçim kampanyası döneminde, Twitter paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Eşi ile iki yıldır boşanmaya çalıştığını söyleyen West, daha sonra bu paylaşımını silse de evliliğinin yolunda gitmediğinin sinyallerini vermişti. Kardashian, bu açıklamanın ardından eşinin bipolar bozukluğu olduğunu ve anlayışla karşılanması gerektiğini söyleyerek West'in arkasında durmuştu.

Bomba iddia: Boşanma kararı alan Kim Kardashian ve Kanye West evlerini ayırdı

Kardashian, bu açıklamanın ardından eşinin bipolar bozukluğu olduğunu ve anlayışla karşılanması gerektiğini söyleyerek West'in arkasında durmuştu.

"KANYE ÇOCUKLARIYLA HER GÜN GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYOR"

Çifte yakın bir kaynak, Hollywoof Life'a konuşarak, "Kanye için çiftlik daha iyi bir yer. Kim'in Los Angeles'ta olması gerekiyor ve çocuklarını da yanında istiyor. Onların hayatlarını normal şekilde sürdürmesi için elinden geleni yapıyor. Çocuklar babalarıyla her gün iletişim kuruyor, görüntülü konuşma yapıyor" dedi.

Bomba iddia: Boşanma kararı alan Kim Kardashian ve Kanye West evlerini ayırdı

4 ÇOCUKLARI VAR

Kim Kardashian ve Kanye West, ilk iki çocukları 6 yaşındaki North ve 4 yaşındaki Saint'e doğal yöntemlerle sahip oldu. Diğer iki çocukları 2 yaşındaki Chicago ve 8 aylık Psalm ise taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldi.

Bomba iddia: Boşanma kararı alan Kim Kardashian ve Kanye West evlerini ayırdı
Bomba iddia: Boşanma kararı alan Kim Kardashian ve Kanye West evlerini ayırdı
Bomba iddia: Boşanma kararı alan Kim Kardashian ve Kanye West evlerini ayırdı
Bomba iddia: Boşanma kararı alan Kim Kardashian ve Kanye West evlerini ayırdı

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Son Dakika Magazin Bomba iddia: Boşanma kararı alan Kim Kardashian ve Kanye West evlerini ayırdı - Son Dakika Magazin


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