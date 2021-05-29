Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor

Gönül Dağı, Diriliş Ertuğrul, Hanım Köylü ve Yüzleşme gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan, bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu. 26 yaşındaki Gülsim Ali İlhan'ın, 48 yaşındaki meslektaşı Durul Bazan ile birliktelik yaşadığı öne sürüldü.

AŞK İDDİASINI GÜÇLENDİREN KARELER

Snob Magazin'in özel haberine göre; Durul Bazan, geçtiğimiz haftalarda Gülsim Ali İlhan'ın başrolünde yer aldığı Gönül Dağı dizisinin Eskişehir'deki setine gitti. Bazan ve İlhan burada yavru aslanı elleriyle besledi. İkilinin çektirdiği fotoğraflar aşk iddiasını kuvvetlendirdi.

AYNI DİZİDE ROL ALMIŞLARDI

Öte yandan Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan, 2019 yılında yayınlanan ve sadece 4 bölüm süren Yüzleşme dizisinde rol almıştı.

Aşk yaşadıkları konuşulan çiftten herhangi bir açıklama gelmedi.