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Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor - Son Dakika

Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor

29.05.2021 12:37
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor, System.String[]

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin yavru aslanı beslerken çektirip sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflar ise aşk dedikodularını güçlendirdi.

Gönül Dağı, Diriliş Ertuğrul, Hanım Köylü ve Yüzleşme gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan, bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu. 26 yaşındaki Gülsim Ali İlhan'ın, 48 yaşındaki meslektaşı Durul Bazan ile birliktelik yaşadığı öne sürüldü.

AŞK İDDİASINI GÜÇLENDİREN KARELER

Snob Magazin'in özel haberine göre; Durul Bazan, geçtiğimiz haftalarda Gülsim Ali İlhan'ın başrolünde yer aldığı Gönül Dağı dizisinin Eskişehir'deki setine gitti. Bazan ve İlhan burada yavru aslanı elleriyle besledi. İkilinin çektirdiği fotoğraflar aşk iddiasını kuvvetlendirdi.

Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor

AYNI DİZİDE ROL ALMIŞLARDI

Öte yandan Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan, 2019 yılında yayınlanan ve sadece 4 bölüm süren Yüzleşme dizisinde rol almıştı.

Aşk yaşadıkları konuşulan çiftten herhangi bir açıklama gelmedi.

Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor

Diriliş Ertuğrul, Toros Dağları, Durul Bazan, Ali İlhan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor - Son Dakika Magazin


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