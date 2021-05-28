Duygu Kumarki ile boşandıktan kısa bir süre sonra meslektaşı Merve Çağıran ile aşk yaşadığını ilan eden oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun ilişkisi tatsız bitti. 1,5 yıldır birlikte olan çiftin ihanet yüzünden ayrıldığı magazin gündemine bomba gibi düştü.
Hürriyet'in haberine göre, Çağıran'ın Hacıoğlu'nu başka bir kadınla yakaladığı ve bu yüzden onu terk ettiği öne sürüldü. İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran, geçen ay tatil dönüşü Cihangir'de görüntülenmiş ve mutluluk pozları vermişti.
Daha önce de İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki de 4 yıllık evliliklerinin Merve Çağıran yüzünden bittiğini öne sürmüş, ikili ise iddiayı yalanlamıştı.
Son Dakika › Magazin › Bomba iddia: İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'ı aldattı! - Son Dakika Magazin