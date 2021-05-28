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Bomba iddia: İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'ı aldattı! - Son Dakika

Bomba iddia: İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'ı aldattı!

28.05.2021 14:18

1,5 yıllık ilişkilerini sürpriz bir şekilde noktalayan İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran hakkında bomba bir iddia öne sürüldü. Söz konusu iddiaya göre; İsmail Hacıoğlu'nu başka bir kadında yakalayan Merve Çağıran, ilişkisini bu nedenle noktaladı.

Duygu Kumarki ile boşandıktan kısa bir süre sonra meslektaşı Merve Çağıran ile aşk yaşadığını ilan eden oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun ilişkisi tatsız bitti. 1,5 yıldır birlikte olan çiftin ihanet yüzünden ayrıldığı magazin gündemine bomba gibi düştü.

İLİŞKİ İHANET YÜZÜNDEN Mİ BİTTİ?

Hürriyet'in haberine göre, Çağıran'ın Hacıoğlu'nu başka bir kadınla yakaladığı ve bu yüzden onu terk ettiği öne sürüldü. İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran, geçen ay tatil dönüşü Cihangir'de görüntülenmiş ve mutluluk pozları vermişti.

Bomba iddia: Merve Çağıran ve İsmail Hacıoğlu, ihanet yüzünden ayrıldı

EŞİNİN MERVE İLE ALDATTIĞI SÖYLENMİŞTİ

Daha önce de İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki de 4 yıllık evliliklerinin Merve Çağıran yüzünden bittiğini öne sürmüş, ikili ise iddiayı yalanlamıştı.

Bomba iddia: Merve Çağıran ve İsmail Hacıoğlu, ihanet yüzünden ayrıldı
Bomba iddia: İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'ı aldattı!

İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran, Bomba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bomba iddia: İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'ı aldattı! - Son Dakika Magazin


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