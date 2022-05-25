Bomba iddia: Samsung, Exynos'u bırakıyor mu? - Son Dakika
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Bomba iddia: Samsung, Exynos'u bırakıyor mu?

25.05.2022 16:36
Bomba iddia: Samsung, Exynos'u bırakıyor mu?

İddialara göre Samsung, Galaxy S23 ve S24 serilerinde Exynos işlemci kullanmayacak. İşte şirketin planları...

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un 'Galaxy S' serisi telefonlarında kullanmak üzere özel bir yonga seti geliştirmeyi düşündüğü ve ilk modeli de 2025'e kadar piyasaya süreceği ortaya çıkmıştı. Apple'ın yaptığına benzer bir strateji uygulamaya karar veren şirketin gelecek planlarından yeni ayrıntılar geldi.

Güney Kore merkezli kaynaklara göre, Samsung geliştireceği işlemcilerle Apple Silicon'a rakip olmayı hatta onu geçmeyi hedefliyor. Bu kapsamda 1000 kişiden oluşan bir "rüya takımı" kurmak için harekete geçen teknoloji devi, projeye o kadar önem veriyor ki, amiral gemisi segmentte Exynos'u geri plana atabilir.

Samsung Galaxy S23 ve S24, Exynos ile çıkmayabilir

Galaxy S serisi, ABD dahil belirli bölgelerde Qualcomm Snapdragon işlemcilerle piyasaya çıkıyor. Diğer ülkelerde ise Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos'u kullanıyor. Şirket bu sene Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelerde istisnaya gitmiş ve Galaxy S22'nin Exynos varyantı bekleniyorken Snapdragon varyantını satışa sunmuştu.

Bomba iddia: Samsung, Exynos'u bırakıyor mu?

Raporlara göre Samsung, önümüzdeki iki yıl içinde tanıtacağı Galaxy S23 ve Galaxy S24 serilerinde Exynos işlemcileri kullanmayacak. Bu gelişme, her iki amiral gemisinde de, 1000 kişilik ekibin yönetimindeki özel işlemcilerin kullanılacağını akıllara getirse de, kaynaklar tam tersini: S23 ve S24'ün tamamen Snapdragon'dan güç alacağını iddia ediyor.

Bu arada Samsung Galaxy Watch 4 için müjdeyi verdi: Şimdi Apple düşünsün!

Konuyla alakalı ismi açıklanmayan bir Samsung yetkilisi, "Bu, üst yönetim tarafından uzun vadeli vizyonumuzu hayata geçirmek için alınan cesurca bir karardır" dedi. Her şeyi yolunda giderse firma, 2025 yılında tanıtılması ve Galaxy S25 olarak adlandırılması beklenen amiral gemisinde ilk özel işlemcisine yer verebilir.

Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Samsung'un özel işlemci üretmesi Apple ile olan rekabetinde etkili olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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