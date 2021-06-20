Bomba iddia! Sezgin Baran Korkmaz'ı canlı yayın bağlantısı mı ele verdi? - Son Dakika

Türkiye'de hakkında arama kararı bulunan ve gazeteci Veyis Ateş'in kendisinden "bir takım işlerini çözmek" kaydıyla 10 milyon euro istediği iddia edilen iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, önceki gün Halk TV canlı yayında İsmail Saymaz'ın Veyis Ateş'i konuk ettiği sırada canlı yayına bağlandı.

İKİ KEZ CANLI YAYINA BAĞLANDI

Korkmaz, Halk TV canlı yayınına iki kez bağlanarak, kendisi hakkındaki iddialara yanıt verdi. Korkmaz, "Benim hukukçu bir arkadaşım üzerinden defalarca ulaşmaya çalışmış. Ben de Veyis Bey ile konuştuğumda kendisi bana bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi. Ailemin, çocuklarımın ne kadar güç durumda olduğunu anlattım. O da beni çok iyi anladığını ve yardım etmek istediğini söyledi" diye konuştu.

"PARA MİKTARININ NE OLDUĞUNU AÇIK AÇIK SÖYLEMİŞTİR"

Korkmaz, Veyis Ateş için, "Daha sonra beni aradı. Bana bu işi halledebileceğini, benimle uğraşan bir lobinin bana bunu yaptığını, kendisinin aracı olduğunu, bu nasıl olacak dediğimde istedikleri meblağı vermemiz gerektiğini, miktarın ne olduğunu söylediğimde 10 milyon Euro olduğunu açık açık söylemiştir" dedi. Veyis Ateş ise bu iddiaya, "Ben bir lobi, klik adına 10 milyon Euro istemedim" diye cevap verdi.

CANLI YAYINA KATILMASI ELE VERDİ İDDİASI

Sezgin Baran Korkmaz'ın önceki gün katıldığı canlı yayının ardından bugün ABD'nin talebiyle Avusturalya'da yakalanması, Halk TV canlı yayınını akıllara getirdi. Korkmaz'ın telefon görüşmesinin ardından kayıtlara takıldığı ve yerinin bu şekilde tespit edildiği iddia edildi. Korkmaz hakkında Türkiye'de de arama kararı bulunuyor.