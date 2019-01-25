Bomba İhbarı Asılsız Çıktı
32 dakika önce
Almanya'nın Frankfurt kentindeki bir tren istasyonuna yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.
Almanya'nın Frankfurt kentindeki bir tren istasyonuna yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.
Almanya'nın Frankfurt kentindeki bir tren istasyonuna yapılan bomba ihbarının asılsız olduğu açıklandı. Yapılan ihbar sonrası terminalden 500 kişi tahliye edilmişti. İstasyonda bulunan bazı peronları kapatan polis incelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğunu açıkladı. Şüpheli bir çantanın bulunduğunu belirten polis sözcüsü Christian Altenhofen, "Çantanın içerisinde elbiseler vardı" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:51 Kaynak: İHA
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