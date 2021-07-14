Bomba ihbarı havalimanını karıştırdı! Arjantinli yıldız futbolcu korku dolu anlar yaşadı

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Arjantin ile zafere ulaştığı Copa America'nın ardından İspanya'ya dönmeye hazırlanan Messi, korku dolu anlar yaşadı. Özel uçağı ile hareket edecekken havalimanında bir şahıs üzerinde bomba olduğunu söyledi. Bunun ardından tüm uçuşlar iptal edildi. Her yer boşaltıldı, Messi bekletildi.

KORKULAN OLMADI

Neyse ki korkulan olmadı ve Messi'nin uçuşu gerçekleşti. Arjantinli süper starın Barcelona ile kısa süre içinde yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.