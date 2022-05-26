Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor - Son Dakika
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Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor

26.05.2022 17:50

Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen şahsın üzerinde bomba imha ekipleri inceleme yapıyor.

Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü önünde etkisiz hale getirilen şahsın üzerinde bomba imha ekipleri inceleme yapıyor.

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğünün önüne gelerek, 'üzerimde bomba var' diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirdi. Olayın ardından özel kıyafetlerini giyen bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yaptı. Üzerinde kablo tespit eden bomba imha ekipleri incelemesini sürdürüyor. Şahsın bıraktığı poşetin ise fünye ile patlatılması bekleniyor.

Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor
Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor - Son Dakika


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