Son Dakika Haberleri: Bomba İmha Uzmanlarının Yaşamın Kıyısındaki Hayatları

Bomba İmha Uzmanlarının Yaşamın Kıyısındaki Hayatları

53 dakika önce

Şüpheli paket ihbarı yapıldıktan sonra olay yerine giderek gerekli kontrollerini yapan, daha sonra bomba imha robotuyla veya fünye ile şüpheli paketi etkisiz hale getiren Bomba imha uzmanı polisler, tehlikeden tehlikeye koşarak hayat kurtarıyor.

Şüpheli paket ihbarı yapıldıktan sonra olay yerine giderek gerekli kontrollerini yapan, daha sonra bomba imha robotuyla veya fünye ile şüpheli paketi etkisiz hale getiren Bomba imha uzmanı polisler, tehlikeden tehlikeye koşarak hayat kurtarıyor. Bomba uzmanı polislerin sırtlarında taşıdıkları en az 45 kilogram ağırlığındaki koruyucu kıyafetleri ölümle kalım arasındaki ince çizgi.

ŞÜPHELİ PAKET İHBARI GELDİKTEN SONRA YAŞANANLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli bir komiser şüpheli paket ihbarı geldikten sonra pakete uygulanan süreci şöyle anlattı:

"Haber merkezi şüpheli paket ihbarını değerlendirerek, ilk müdahale ekibine çevre güvenliği aldırıyor sonra da Bomba İmha ve İnceleme Şube ekiplerine durumu bildiriyor. Bunun üzerine kısa sürede olay yerine gelerek, çevre emniyetinin yeterli olup olmadığını, herhangi bir patlama anında çevrede zarar görebilecek vatandaşın olup olmadığını tespit ediyoruz. Daha sonra şüpheli paketi kontrol ederek, çevre emniyetinin yeterli olduğuna ikna olunca 'Ertuğrul' isimli bomba imha robotuyla şüpheli pakete gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Bomba uzmanı personel bomba imha kıyafeti giyerek, şüpheli pakete yapılan müdahale sonrası pakette bomba var mıydı diye inceler, varsa tam olarak etkisiz hale getirip getirilmediğini kontrol eder. Eğer etkisiz hale getirilmediyse, unsurları birbirinden ayırır ve gerekli kontrollerini yaptıktan sonra olay yerinden ayrılır. Çevre emniyetinin normale dönmesini sağlayarak konuyu sonlandırırızö dedi.

İstanbul Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri'nin Beşiktaş Yıldız Parkı'nda Demirören Haber Ajansı (DHA) için yaptığı tatbikatta, senaryo gereği park içerisinde patlayıcı bulunan ve bir bankın altına bırakılan şüpheli kutuya müdahale konusu işlendi. Bomba İmha uzmanı polisler, olay yerine gelerek çevre güvenliğini kontrol ettikten sonra şüpheli kutuya ilk müdahaleyi 'Ertuğrul' isimli bomba imha robotuyla yaparak etkisiz hale getirdi. Bomba imha uzmanı daha sonra koruyucu bomba imha kıyafetini giyerek şüpheli kutudan çıkan parçaları inceledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:56 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 Kişinin Öldüğü Yangın Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı Bahçelievler'de Anne ve Kızı Evlerinde Cinayete Kurban Gitti

Okul Servisiyle Makas Atan Trafik Magandası Kameralara Yakalandı Popstar Aydan, Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'u Sözleriyle Yerden Yere Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 12:49:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bomba İmha Uzmanlarının Yaşamın Kıyısındaki Hayatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]