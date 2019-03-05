Bomba İmha Uzmanlarının Yaşamın Kıyısındaki Hayatları

Şüpheli paket ihbarı yapıldıktan sonra olay yerine giderek gerekli kontrollerini yapan, daha sonra bomba imha robotuyla veya fünye ile şüpheli paketi etkisiz hale getiren Bomba imha uzmanı polisler, tehlikeden tehlikeye koşarak hayat kurtarıyor.

Şüpheli paket ihbarı yapıldıktan sonra olay yerine giderek gerekli kontrollerini yapan, daha sonra bomba imha robotuyla veya fünye ile şüpheli paketi etkisiz hale getiren Bomba imha uzmanı polisler, tehlikeden tehlikeye koşarak hayat kurtarıyor. Bomba uzmanı polislerin sırtlarında taşıdıkları en az 45 kilogram ağırlığındaki koruyucu kıyafetleri ölümle kalım arasındaki ince çizgi.



ŞÜPHELİ PAKET İHBARI GELDİKTEN SONRA YAŞANANLAR



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli bir komiser şüpheli paket ihbarı geldikten sonra pakete uygulanan süreci şöyle anlattı:



"Haber merkezi şüpheli paket ihbarını değerlendirerek, ilk müdahale ekibine çevre güvenliği aldırıyor sonra da Bomba İmha ve İnceleme Şube ekiplerine durumu bildiriyor. Bunun üzerine kısa sürede olay yerine gelerek, çevre emniyetinin yeterli olup olmadığını, herhangi bir patlama anında çevrede zarar görebilecek vatandaşın olup olmadığını tespit ediyoruz. Daha sonra şüpheli paketi kontrol ederek, çevre emniyetinin yeterli olduğuna ikna olunca 'Ertuğrul' isimli bomba imha robotuyla şüpheli pakete gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Bomba uzmanı personel bomba imha kıyafeti giyerek, şüpheli pakete yapılan müdahale sonrası pakette bomba var mıydı diye inceler, varsa tam olarak etkisiz hale getirip getirilmediğini kontrol eder. Eğer etkisiz hale getirilmediyse, unsurları birbirinden ayırır ve gerekli kontrollerini yaptıktan sonra olay yerinden ayrılır. Çevre emniyetinin normale dönmesini sağlayarak konuyu sonlandırırızö dedi.



İstanbul Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri'nin Beşiktaş Yıldız Parkı'nda Demirören Haber Ajansı (DHA) için yaptığı tatbikatta, senaryo gereği park içerisinde patlayıcı bulunan ve bir bankın altına bırakılan şüpheli kutuya müdahale konusu işlendi. Bomba İmha uzmanı polisler, olay yerine gelerek çevre güvenliğini kontrol ettikten sonra şüpheli kutuya ilk müdahaleyi 'Ertuğrul' isimli bomba imha robotuyla yaparak etkisiz hale getirdi. Bomba imha uzmanı daha sonra koruyucu bomba imha kıyafetini giyerek şüpheli kutudan çıkan parçaları inceledi.

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