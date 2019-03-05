Bomba İmha Uzmanlarının Yaşamın Kıyısındaki Hayatları

için yaptığı tatbikatta, senaryo gereği park içerisinde patlayıcı bulunan ve bir bankın altına bırakılan şüpheli kutuya müdahale konusu işlendi.

için yaptığı tatbikatta, senaryo gereği park içerisinde patlayıcı bulunan ve bir bankın altına bırakılan şüpheli kutuya müdahale konusu işlendi. Bomba İmha uzmanı polisler, olay yerine gelerek çevre güvenliğini kontrol ettikten sonra şüpheli kutuya ilk müdahaleyi 'Ertuğrul' isimli bomba imha robotuyla yaparak etkisiz hale getirdi. Bomba imha uzmanı daha sonra koruyucu bomba imha kıyafetini giyerek şüpheli kutudan çıkan parçaları inceledi. - İstanbul

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