Kabine revizyonuyla ilgili bomba iddia: Bu gece bekleniyor - Son Dakika

HaberTürk'te ekranlarında yayınlanan 'Enine Boyuna' programında Kabine revizyonuyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Sözlerine "Bomba bir kulis var" diyerek başlayan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, " Her an Kabine değişebilir. Çok güvendiğim bir kaynağım olduğu için paylaşıyorum bunu, değişiklik bu gece bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Yılman'ın bu iddiasına Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, gülerek "Olmaz" şeklinde yanıt verdi.