Bomba korkusu yaşatan çantadan çocuk kıyafetleri çıktı - Son Dakika

BOLU'da, valilik binası yakınında bulunan çanta, bomba korkusu yaşattı. Bomba imha uzmanı tarafından yapılan incelemede çantada çocuk kıyafetleri olduğu ortaya çıktı.

İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Bolu Valiliği yakınına bırakılan çantayı gören vatandaşlar, polise haber verdi. Polis ekipleri, bölgeye gelerek, çantanın çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Vatandaşların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından da olay yerine bomba imha uzmanı çağırıldı. Bomba imha uzmanı, yaptığı inceleme sonunda çantada çocuk kıyafetleri olduğunu belirledi. Çanta emniyete götürülürken, çantayı bırakan kişinin tespiti için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları incelemeye alındı.