Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu - Son Dakika
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Hukuk

Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu

Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
31.07.2025 14:21
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İstanbul'da ithalat davasında yargılanan A.A.Ö., dosyasına atanan bilirkişi Z.T.'nin kendisinden 10 bin dolar rüşvet istediğini ve tehdit ettiğini öne sürdü. Rüşvet anını videoyla kaydeden A.A.Ö., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, bilirkişi hakkında soruşturma başlattı.

Yurt dışında uzun yıllardır ithalat ve ihracat yapan A.A.Ö., İstanbul'da yürütülen bir gümrük soruşturması kapsamında yargılanırken, dosyasına atanan bilirkişinin kendisinden rüşvet talep ettiğini iddia ederek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"OLUMSUZ RAPOR YAZARSAM..."

A.A.Ö'nün aktardığına göre; bilirkişi Z.T., 29 Mayıs'ta kendisini telefonla arayarak dosya hakkında görüşmek istediğini söyledi. 11 Haziran'da Büyükçekmece'de bir araya gelen taraflar arasında geçen konuşmada Z.T.'nin, "Ben olumsuz rapor yazarsam yüklü para cezası alırsın, bir daha gümrükçülük yapamazsın. Suçlu olup olmaman önemli değil, önemli olan benim dediğim" diyerek tehditte bulunduğu öne sürüldü. Z.T.'nin aynı zamanda İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'nde etki kurulunda görevli olduğu da belirtildi.

Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu

"İÇİNDE 10 BİN DOLAR BULUNAN ZARFI TESLİM ETTİM"

A.A.Ö., bilirkişinin baskısı üzerine 13 Haziran akşamı kendisine gönderilen konuma gittiğini ve olayın yaşandığı anı cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini belirterek "Gittiğimde şahsın aracını park etmiş olduğunu gördüm. Ben de kendi aracımı arkasına park ettim. Araç başına gelen bilirkişiye, içinde 10 bin dolar bulunan zarfı teslim ettim. O anları video kaydına aldım" ifadelerine yer verdi. Söz konusu video, rüşvetin verildiği ana dair görüntülerle birlikte savcılığa delil olarak sunuldu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sözcü'de yer alan habere göre; A.A.Ö, Z.T. hakkında görevi kötüye kullanma, menfaat temin etme, tehdit ve rüşvet suçlarından şikayetçi oldu. Olayın baskısını daha fazla taşımak istemediğini belirten A.A.Ö., 30 Temmuz'da resmi olarak başvuruda bulunarak süreci yargıya taşıdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Z.T.'nin bilirkişilik görevinden alınması ve olayın yargı sürecine taşınması bekleniyor.

İstanbul, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Acelexi72:
    Hukuk sistemi garabeti, ben 27 polislik yaptım, hakim nasıl karar veriyor bir konuda yüzde 90 bilirkişi denen ne idüğü belirsiz bir adama havale ediyor, ayrıca bu alçağa para da ödeniyor, hu zerzsvat ne yazarsa hakim de ona göre karar veriyor, buyur işin içinden çık , hani adalet nerede 16 0 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    memleketin %99 dolandırıcı rüşvetçi komisyoncu olmuş yazıklar olsun 15 0 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    şimdi sen naneyi yemedinmi diyecemde hangisi 4 0 Yanıtla
  • Szka788304:
    polisle birlikte yapacaktın tüm bunları baklavacılara olduğu gibi 1 1 Yanıtla
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