Bomba şüphesiyle restoranı tahliye etmek isteyen polise, bize yarım saat verin dedi - Son Dakika

Bomba şüphesiyle restoranı tahliye etmek isteyen polise, Bize yarım saat verin dedi

İngiltere, (DHA) ' Londra'da meydana gelen bıçaklı terör saldırısında, saldırganın üstünde bombalı yelek olduğundan şüphelenen polis, olayın gerçekleştiği bölgedeki bir restoranı tahliye ettiği sırada, restoran sahibi 'Bize yarım saat verebilir misiniz' dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün öğleden sonra bıçaklı terör saldırısı meydana geldi. Saldırganın sivil polisler tarafından vurulmasının ardından, polis ekipleri çevredeki binaları güvenlik sebebiyle tahliye etmeye başladı. Bir restorana giren polis, içerideki müşterilere ve restoran sahibine yakınlarda bir terör saldırısı olduğunu ve hemen restoranı boşaltmalarını söyledi. Restoran sahibi ise 'Bize yarım saat verir misiniz' dedi. Bunun üzerine polis 'Hanımefendi, şu anda bir terörist vuruldu. Üzerinde bombalı yelek olduğunu düşünüyoruz. Yarım saat daha burada kalırsanız, buradaki insanların hayatını tehlikeye atarsınız' diyerek karşılık verdi.

NELER OLMUŞTU

Bıçaklı saldırı, Londra'nın High Road bölgesinde Streatham Caddesi'nde meydana geldi. Bir dükkandan bıçak çaldığı belirtilen Sudesh Amman adlı 20 yaşındaki saldırgan, 40 yaşlarında bir adamla, 50 yaşlarındaki bir kadını bıçakladı. Daha sonra olay yerine gelen sivil polisler, 4 kez ateş ederek Amman'ı etkisiz hale getirdi. Amman'ın üzerinde bulunan bombalı yeleğin sahte olduğu tespit edildi. Sudesh Amman 2018 yılının Aralık ayında 13 farklı terör suçundan 3 yıl 4 ay hüküm giymişti. Cezasının yarısını dolduran Amman, birkaç gün önce iyi halden serbest bırakılmıştı. Öte yandan, Amman'ın 'bıçak takıntılı' olduğu belirtildi.