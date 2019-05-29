Son Dakika Haberleri: Bomba süsü vererek kuyumcuyu soydu
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Bomba süsü vererek kuyumcuyu soydu

34 dakika önce

Tokat'ın Zile ilçesinde kuyumcuya elindeki pakete bomba süsü vererek giren motosikletli hırsız altınları çalarak kayıplara karıştı.

Bomba süsü vererek kuyumcuyu soydu, System.String[]
Tokat'ın Zile ilçesinde kuyumcuya elindeki pakete bomba süsü vererek giren motosikletli hırsız altınları çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesi Yunus Emre Mahallesi Barbaros Sokak'ta bulunan bir kuyumcuda sıra dışı soygun olayı yaşandı. Motosikletli şahıs elinde bomba süsü verilmiş paketi masaya bırakarak elindeki tabancayı kuyumcuya doğrultarak altınları vermesini istedi. Yaşanan panik sırasında kuyumcu vitrinindeki iki sıra bileziği alan kasklı hırsız, geldiği motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı. Topal olduğu fark edilen hırsızın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekip ise üzerinde saat ve dinamit lokumları şeklinde hazırlanan düzeneğin gerçek olmadığını tespit etti.

Polisin başarılı çalışması sonucu hırsızın olaydan bir kaç saat sonra Amasya'da yakalandığı bildirildi. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:43 Kaynak: İHA
Tokat, Zile, 3. Sayfa
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