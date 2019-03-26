Son Dakika Haberleri: Bomba Tehdidi Sonrası Augsburg Belediye Binası Boşaltıldı

Bomba Tehdidi Sonrası Augsburg Belediye Binası Boşaltıldı

1 saat önce

– Almanya'nın Augsburg şehrinde gece yarısı e-posta yoluyla gelen bomba tehditleri polis ekiplerini harekete geçirdi.

Bomba Tehdidi Sonrası Augsburg Belediye Binası Boşaltıldı, System.String[]
Almanya'nın Augsburg şehrinde gece yarısı e-posta yoluyla gelen bomba tehditleri polis ekiplerini harekete geçirdi. Augsburg belediye binası tahliye edildi.

Yerel medyada yer alan habere göre, Almanya'nın Augsburg şehrinde gece yarısı gelen bomba tehdidi içerikli e-postalar Alman polisini harekete geçirdi. Şehrin belediye binası bu sabah erken saatlerde tahliye edilirken, belediye binasına ulaşan pek çok tramvay hattı kapatıldı. Yerel medya, Augsburg'un yanı sıra, Göttingen, Rendensburg, Chemintz, Kaiserslautern ve Neunkirchen şehirleri için de bomba tehdidi söz konusu olduğu; polisten bu tehditlere yönelik henüz herhangi bir açıklama gelmediğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:15 Kaynak: DHA

Polis, Almanya, Augsburg, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öpücük Attığı Adamın Kendisini Darp Ettiğini İddia Etti Almanya'da 6 Şehirde Bomba İhbarı: Polis Alarma Geçti 78 Yaşındaki Kadının, Metroda Tekme Tokat Saldırıya Uğradığı Anlar Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı 2013 Yılında Aldığı Lüks Otomobil Arızalı Çıktı, Mahkeme 397 Bin TL'lik Bedelin Faiziyle Geri Ödenmesine Hükmetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 13:56:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bomba Tehdidi Sonrası Augsburg Belediye Binası Boşaltıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]