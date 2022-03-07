Bomba ve silah seslerinin minik tanıkları: Suriyeli çocuklar - Son Dakika
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Bomba ve silah seslerinin minik tanıkları: Suriyeli çocuklar

07.03.2022 11:44
Bomba ve silah seslerinin minik tanıkları: Suriyeli çocuklar

Suriye'de 11 yıldır süren saldırı ve çatışmaların minik tanıkları çocuklar, bomba ve silah seslerine rağmen Türkiye'nin insani yardımlarıyla yaşama tutunuyor.

Suriye'de 11 yıldır süren saldırı ve çatışmaların minik tanıkları çocuklar, bomba ve silah seslerine rağmen Türkiye'nin insani yardımlarıyla yaşama tutunuyor.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib, Beşşar Esed ve destekçilerinin saldırıları sonucu, çatışmaların yaşandığı son 11 yılda ağır hasar aldı.

Ev, iş yeri, hastane ve okul gibi çok sayıda binanın hava saldırıları ile bombalar yüzünden adeta enkaza dönüştüğü kentte çok sayıda sivil kayıp da oldu.

Bölgedeki çocuklar, 11 yıldaki çatışma ve bombalamalarda okullarının hasar görmesi nedeniyle eğitimlerini de sağlıklı sürdürmede güçlük yaşadı.

Rejimin saldırılarında yetim ve öksüz kalmanın yanı sıra bazıları yaralanıp engelli olan çocuklar ve ailelerin yüzü, Türkiye'den gönderilen insani yardımlarla gülüyor.

Türkiye'nin güvenli bölgelerde kurduğu parklar, okullar ve hastanelerle yeniden eğitim ve sağlık hizmeti alabilen çocuklar ve aileler, çadır ve briketten yapılan evlerde yaşıyor.

Türkiye'den gönderilen oyuncaklar, İdlibli çocuklara mutluluk veriyor

Yıllarca çatışma ve saldırıların gölgesinde hayat süren İdlibli çocuklar, küçük yaşlarına rağmen evlerin harabeye döndüğü kentte Türkiye'den hayırseverlerin gönderdiği oyuncaklarla oynayarak mutlu oluyor.

Kars'ta gönüllülerin "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde hayırseverlerden toplanan oyuncaklar da İdlib'deki çocuklara dağıtıldı.

Ölümle burun buruna yaşam, tuvale dönüştürülen duvara resmedildi

Suriye'nin en büyük kentlerini birbirini bağlayan M4 ve M5 kara yolları üzerinde bulunan bölgedeki yerleşim alanları, 11 yıllık süreçte topçu ve hava saldırıları sonucu kullanılamaz hale geldi.

Saldırılarda İdlib'e bağlı Neyrab bölgesindeki binalara çok sayıda kurşunun isabet etmesi, yapıların yıkılması ve çatılardaki top ve füze izleri görülüyor.

Evlerin çoğunun harabe olduğu şehirde, insanlar ölümle burun buruna yaşıyor. Çok sayıda kişinin göç etmek zorunda kaldığı ve "hayalet şehir" olarak anılan Neyrab'da tuvale dönüştürülen yıkık duvarda, bir kız çocuğunun elinden uçan Suriye haritasının çizildiği resim dikkati çekiyor.

Kentte yıkık evler arasında yaşayan bazı çocukların ise ayakkabı bulunmayan çıplak ayakları objektiflere yansıyor.

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Türkiye, Suriye, Bomba, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bomba ve silah seslerinin minik tanıkları: Suriyeli çocuklar - Son Dakika


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