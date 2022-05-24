Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya yardım ve yataklık eden 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya yardım ve yataklık eden 3 şahıs tutuklandı

24.05.2022 10:34
Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya yardım ve yataklık eden 3 şahıs tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde 2 askerin şehit düştüğü ve 15 askerin yaralandığı bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 3 şahıs tutuklandı.

Van'ın Erciş ilçesinde 2 askerin şehit düştüğü ve 15 askerin yaralandığı bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 3 şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Temmuz 2016 tarihinde Erciş ilçesinde bulunan Pay Jandarma Karakolunda 2 askerin şehit olduğu ve 15 askerin yaralandığı bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı ile ilgili yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu eyleme yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 3 şahsın yakalanmasına yönelik, 17 Mayıs 2022 tarihinde 3 ayrı ilde yapılan operasyonda şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltında bulunan şahıslar, 23 Mayıs 2022 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet duygusu ile anıyoruz" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Saldırı, Bomba, Şehit, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya yardım ve yataklık eden 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya yardım ve yataklık eden 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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