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Bomba zannedilen kutudaki gerçeği termal kamera ortaya çıkardı - Son Dakika

Bomba zannedilen kutudaki gerçeği termal kamera ortaya çıkardı

11.01.2022 10:53
Bomba zannedilen kutudaki gerçeği termal kamera ortaya çıkardı

Kocaeli'de yol kenarında paketlenmiş büyük bir kutu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları incelemede kutunun elektronik denetleme sistemi olduğunu tespit etti.

Kocaeli'de yol kenarında paketlenmiş büyük bir kutu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları incelemede kutunun elektronik denetleme sistemi olduğunu tespit etti.

Olay, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi D-605 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun ortasında paketlenmiş büyük bir kutu gören vatandaşlar, durumundan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesine bağlı bomba imha uzmanı, aracın üstünde bulunan özel donanımlı kamera ile kutuyu kontrol etti. Kutunun elektronik denetleme sistemi için konulduğu anlaşıldı. - KOCAELİ

Bomba zannedilen kutudaki gerçeği termal kamera ortaya çıkardı
Bomba zannedilen kutudaki gerçeği termal kamera ortaya çıkardı
Bomba zannedilen kutudaki gerçeği termal kamera ortaya çıkardı
Bomba zannedilen kutudaki gerçeği termal kamera ortaya çıkardı

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Yenişehir, Kocaeli, Bomba, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bomba zannedilen kutudaki gerçeği termal kamera ortaya çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bomba zannedilen kutudaki gerçeği termal kamera ortaya çıkardı - Son Dakika
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