Bomba zannettiler oyun hamuru çıktı

SAMSUN - Samsun'un İlkadım ilçesinde Atatürk Parkı'na bırakılan çanta vatandaşa korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, 1 saat boyunca parkın içerisinde duran çanta ihbar üzerine polisleri alarma geçirdi. Bölgeye gelen bomba imha uzmanları, özel kıyafetlerini giyerek çantaya müdahale etti. Emniyet güçleri tarafından çantanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Çantadan oyun hamuru çıkması şaşkınlık oluşturdu.

Şüpheli paket ihbarında bulunan simitçi Hüseyin Uzun, "Paketi şüpheli gördük. İhbar edelim dedik. Vatandaşların hayatı söz konusu olabilir, can kaybı olmasın diye düşündük. Biz de tedirgin olduk. Bomba zannettik ama oyun hamuru çıktı" dedi.