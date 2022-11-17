Taksim bombacısı, terör örgütüne nasıl katıldığını anlattı: Sevgilimin peşinden gittim, onun izini kaybetsem de örgütle kopmadım - Son Dakika
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Taksim bombacısı, terör örgütüne nasıl katıldığını anlattı: Sevgilimin peşinden gittim, onun izini kaybetsem de örgütle kopmadım

17.11.2022 12:05

İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan ve 6 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine sebep olan terörist Ahlam Albashır'in ifadesinden yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Terörist ifadesinde, terör örgütüne Ahmed A. adlı eski sevgilisi vasıtasıyla girdiğini belirtip "Ahmed, Cerablus'a gitti arkasından da ben gittim. Burada örgüt beni içine çekmeye çalıştı ve görevler teklif etti. Bir süre sonra Ahmed A.'nın izini kaybettim ama örgütle ilişkim kesilmedi. Onlar da beni bırakmadı" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Taksim'deki İstiklal Caddesi üzerinde pazar günü PKK/ YPG silahlı terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen Ahlam Albashır tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Albashır, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

49 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, Albashır'la birlikte saldırıya karıştığı tespit edilen 51 kişiyi daha gözaltına alındı. 52 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken Albashır'in de aralarında bulunduğu 49 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi. Azez'de yakalanan Hüsam kod adlı teröristin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"SEVGİLİMİN PEŞİNDEN GİDİP ÖRGÜTE KATILDIM"

Saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'in emniyette verdiği ifadesinin detaylarına ulaşıldı. Albashır, polise verdiği ifadede örgütle nasıl tanıştığından eylem günü yaşananlara kadar bütün detayları anlattı. Sevgili olduğu bir erkek vasıtasıyla örgütle tanıştığını belirten Albashır'ın, "YPG ile tanışmam 2017 yılında Münbiç'te oldu. YPG üyesi olduğunu öğrendiğim Ahmed A. isimli bir erkekle tanıştım. Ahmed A. ile sevgili oldum. Sonra Ahmed, Cerablus'a gitti arkasından da ben gittim. Burada örgüt beni içine çekmeye çalıştı görevler teklif etti. Bir süre sonra Ahmed A.'nın izini kaybettim ama örgütle ilişkim kesilmedi. Onlar da beni bırakmadı" dediği öğrenildi.

ATÖLYE SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Öte yandan Ahlam Albashır ile karı-koca rolü yaptığı Bilal Hassan'ın kaldığı Esenler'deki atölyenin sahibi Ferhat Habeş'in de terörle bağlantısı olduğu, sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı ve Kobani'den aldığı talimatla Albahsır ve Bilal Hassan'ı evinde misafir ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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İstiklal Caddesi, Beyoğlu, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim bombacısı, terör örgütüne nasıl katıldığını anlattı: Sevgilimin peşinden gittim, onun izini kaybetsem de örgütle kopmadım - Son Dakika

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