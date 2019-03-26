Son Dakika Haberleri: Bombalanan Hamas Liderinin Ofisinin Enkazı Görüntülendi

Bombalanan Hamas Liderinin Ofisinin Enkazı Görüntülendi

1 saat önce

Gazze'de Hamas lideri İsmail Haniye'nin bombalanan ofisinin enkazı görüntülendi.

Gazze'de Hamas lideri İsmail Haniye'nin bombalanan ofisinin enkazı görüntülendi. İsrail savaş uçakları, dün gece Gazze'de Hamas hedeflerini vurmuş hava saldırısında Hamas lideri İsmail Haniye'nin ofisi de hedef alınmıştı. İsrail uçakları tarafından 3 füze atılan Haniye'nin ofisinin enkazı görüntülendi. İsrail'in Gazze şehir merkezine hava saldırıları sürüyor. Geçtiğimiz gece, İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ve sivillere ait yerleri savaş uçaklarıyla vurdu, çok sayıda apartman yıkılırken bir caminin kullanılamaz hale geldiği gözlendi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:11 Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Hamas, Güncel
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