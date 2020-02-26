Bombalardan kaçan Suriyeliler mağaralarda yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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Bombalardan kaçan Suriyeliler mağaralarda yaşam mücadelesi veriyor

6 saat önce

Suriye'de iç savaştan önce 1,5 milyon kişinin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, rejim güçlerinin saldırılarıyla muhalif güçlerin bulundukları bölgeleri kaybetmesi üzerine yaşanan iç göç ile 4 milyona ulaştı.

Bombalardan kaçan Suriyeliler mağaralarda yaşam mücadelesi veriyor, System.String[]

Suriye'de iç savaştan önce 1,5 milyon kişinin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, rejim güçlerinin saldırılarıyla muhalif güçlerin bulundukları bölgeleri kaybetmesi üzerine yaşanan iç göç ile 4 milyona ulaştı. Rejim güçleri ve destekçilerinin gerçekleştirdiği yoğun bombardımanlardan kaçarak güvenli bölge arayan siviller, mağaralara sığınıyor.


Saldırılar sonrası mağaralara yerleşen aileler, yaklaşık 20 metrekarelik alanlarda yaşam mücadelesi veriyor. Siviller bir taraftan gece saatlerinde etkisini arttıran soğuk havayla diğer yandan mağaradaki zor şartlarla mücadele ederek yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Daha önce ahır olarak kullanılan mağaralara yerleşen aileler burada açlık, soğuk ve öldürücü haşerelere karşı da mücadele veriyor.


Yaşadıkları köyü Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarından dolayı terk ederek daha güvenli olan bölgeye geldiklerini belirten Nuran Cina, "Mağarada yaşam şartları oldukça kötü ve biz burada tehlikeli haşerelerle mücadele ediyoruz. Bizlere yardım edin" dedi.


Halep'in batı kırsalında bulunan Kefer Numan köyünden kendi imkanları ile kaçarak buldukları mağaralara yerleşen Abdülkadir Efsun, köyden 13 aile ile birlikte buradaki mağaralara yerleştiklerini belirtti.


Yine saldırılar sonucunda köyünü ailesi ile terk etmek zorunda kalan Abu Muhammed, "Daha önce saldırıya uğrayan akrabalarım benim yanıma geldi, daha sonrasında ise köyümde saldırıya maruz kalması üzerine 4 aile bu mağaraya yerleştik. Bizlerin yardıma ihtiyacı var, bizlere el uzatın" diye konuştu


İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, saldırılardan kaçarak şehrin kuzeyindeki mağaralara sığınan 11 aileye acil yardım paketi ulaştırdı. Barınak bulamadıkları için mağaralarda yaşayan ailelere ekiplerce ulaştırılan acil yardım paketinde yaşam malzemelerinin yanı sıra bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak pirinç, tuz, bulgur, yağ, şeker, salça, fasulye, makarna, bisküvi ve su yer alıyor. - İDLİB

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:58 Kaynak: İHA
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