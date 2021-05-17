Bombalardan korkan kızlarını teselli ettiği video ile bilinen Gazzeli baba, yaşamını yitirdi

Filistin basınında yer alan haberlere göre, 3 çocuk babası Mansi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları nedeniyle kızlarının yaşadığı korkuyu dikkatlerini dağıtarak yenmeye çalıştığı anları kameraya alarak Youtube'de paylaştı.

VİDEODA, BOMBALARDAN KORKAN KIZLARINI TESELLİ EDİYOR

"Bayramı mahvetti" başlığı ile yayımlanan ve 12 Mayıs'ta kaydedildiği anlaşılan görüntü, Mansi'nin küçük kızı Hala ve büyük kızı Sara'nın İsrail savaş uçaklarının Gazze semalarında çıkardıkları sesleri duymaları üzerine yaşadığı korku ve Filistinli babanın çocuklarını teskin etmeye çalıştığı anlarla başlıyor. Görüntüde Gazzeli baba, küçük kızı Hala'nın İsrail bombardımanları nedeniyle üzgün olduğunu, bu nedenle onu memnun etmek için bazı oyuncaklar alacağını dile getiriyor. Daha sonra Sara ve Hala, babalarının pazardan aldığı oyuncaklarla sevinç içinde oynarken Mansi, "Uçak sesi duydum Hala, endişelenme tamam mı? Oynamaya devam et" dediği duyuluyor.

KIZLARINA SARILIP SAKİNLEŞTİRİYOR

Savaş uçağının çıkardığı sesin artması nedeniyle Hala ve Sara'nın korkuyla sağa sola kaçmaya çalıştığı anda Gazzeli baba, "Her şey yolunda, buraya gel. Endişelenme Sara" diyerek çocuklarını teskin etmeye çalıştığı ve küçük kızı Hala'ya sarıldığı görülüyor. Görüntünün sonunda İsrail savaş uçağının çıkardığı ses nedeniyle Sara ve Hala'nın yüzündeki korku, baba Mansi'nin onları sakinleştirmek için gösterdiği çaba kameraya yansıyor.

HAYATINI KAYBETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Filistin basınında yer alan haberde Mansi'nin söz konusu videoyu kaydettikten 3 gün sonra 15 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 198'YE YÜKSELDİ

İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 198 kişi hayatını kaybetti, 1300 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.