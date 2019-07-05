Bombalı araçla ilgili 14 sanığın yargılanmasına başlandı

Malatya'da geçtiğimiz yıl ele geçirilen bomba yüklü araçla ilgili 8'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına başlandı.

Malatya'da geçtiğimiz yıl ele geçirilen bomba yüklü araçla ilgili 8'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına başlandı.



Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' ile 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 1,5 yıldan 34,5 yıla kadar hapis cezası istenen 14 sanığın yargılanmasına başlandı.



Duruşmada tutuklu sanıklar Mesut D. ve Zeyyat A. ile tutuksuz sanıklar Ahmet E., Ömer A., Memduh T. ve avukatları hazır bulundu. Diğer sanıklar Ali Rıza Ü., Agit Murat B., Özcan Ö., Hamit G., Abdurrahman A. ve Berzan Ç. ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.



Tutuksuz yargılanan sanıklar Ömer A., Cemal Ü. ve Cihan A.'nın katılmadığı duruşmada ilk olarak, ele geçirilen bomba yüklü otomobilin sürücüsü Ali Rıza Ü. savunma yaptı. Çankırı ve Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan patlayıcıları kendisinin gömdüğünü ve sonrasında keşif için görüntü ve fotoğraf çektiğini kabul eden sanık, Malatya'da ele geçirilen patlayıcılar ile ilgili ise bombaların yaklaşık bir ay kadar arabasında kaldığını ve sonrasında yola çıktığında yakalandığını söyledi.



Diğer tutuklu sanıklardan Berzan Ç., Abdurrahman A., Agit Murat B. ve Özcan Ö.'nün Çankırı ve Kemer'e giderken ehliyeti olmadığı için birlikte gittiklerini ve sanıkların araçtaki bombalardan haberlerinin olmadığını iddia eden sanık Ali Rıza Ü., tutuklu sanıklardan Mesut D.'yi ise hiç tanımadığını öne sürdü. Patlayıcıları Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki kırsalda hiç tanımadığı birinden teslim aldığını öne süren sanık Ali Rıza Ö., Mahkeme Başkanının HTS kayıtlarına göre Manisa'ya neden gittiği yönündeki soruya ise "Kesinlikle hiç gitmedim" cevabını verdi. Sanık ayrıca Çankırı ve Kemer dışında başka yerde bomba yerleştirmediğini ve keşif yapmadığını da iddia etti.



Daha sonra söz alan diğer sanık Berzan Ç. ise emniyette verdiği ifadeleri kabul etmeyerek mahkemeye yazılı olarak yeni savunmasını ilettiğini belirtti. Kırsalda bulunan 'Erdal' adlı bir kişiyle görüştüklerini ve bu şahsın kendisine 'Ali'nin ehliyeti yok, ona yardımcı ol' dediğini ileri süren sanık, daha sonra içerisinde patlayıcı olduğunu bilmediği araçla birlikte Ali Rıza Ü. ile Mardin'in Kızıltepe ilçesinden Antalya'nın Kemer ilçesine gittiklerini ileri sürdü.



Sanık Ali Rıza Ü. ile aynı araçla giden diğer sanıklar da benzer ifadelerde bulunarak sanığın ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle birlikte yolculuk yaptıklarını savundu.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mesut D. ve Özcan Ö.'nün adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 21 Ağustos 2019 tarihine erteledi.



Olayın geçmişi



Elazığ-Malatya karayolunda 1 Kasım 2018'de şüphe üzerine polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan kapsamlı aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 30 paket halinde 28 kilo 60 gram plastik patlayıcı, 2 alıcı anahtar, tuş takımı ve kullanım bilgileri bulunan verici cihaz ile 5 elektrikli fünye ele geçirilmişti.



Soruşturma kapsamında 8 zanlı tutuklanırken 6 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Sanıkların ilk ifadeleri doğrultusunda Çankırı'da 42 kilo 994 gram, Antalya Kemer'de ise 24 kilo 354 gram patlayıcı toprağa gömülü halde ele geçirildi. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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