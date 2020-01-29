Bombalı araçla ilgili gözaltına alınan 11 kişi, adliyede - Son Dakika
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Bombalı araçla ilgili gözaltına alınan 11 kişi, adliyede

7 saat önce

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde ele geçirilen bombalı araçla ilgili gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bombalı araçla ilgili gözaltına alınan 11 kişi, adliyede, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde ele geçirilen bombalı araçla ilgili gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Ocak'ta Şanlıurfa- Adıyaman karayolunun 50'nci kilometresinde durdurulan otomobilde, 20 kilo C4 plastik patlayıcı ve elektronik düzenekler bulundu. Bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde araç imha edildi. Araç sürücüsü M.M. ile irtibatlı olduğu belirtilen 3'ü kadın 10 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Bozova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:47 Kaynak: DHA
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