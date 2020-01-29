Bombalı araçla ilgili gözaltına alınan 11 kişi, adliyede (2) - Son Dakika

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 20 kilo C4 patlayıcı taşıyan ve eylemde kullanılacağı öne sürülen bombalı araç ile ilgili adliyeye sevk edilen 11 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.