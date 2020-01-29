Bombalı araçla ilgili gözaltına alınan 11 kişi, adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bombalı araçla ilgili gözaltına alınan 11 kişi, adliyede (2) - Son Dakika

Bombalı araçla ilgili gözaltına alınan 11 kişi, adliyede (2)

6 saat önce

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIŞanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 20 kilo C4 patlayıcı taşıyan ve eylemde kullanılacağı öne sürülen bombalı araç ile ilgili adliyeye sevk edilen 11 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bombalı araçla ilgili gözaltına alınan 11 kişi, adliyede (2), System.String[]

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 20 kilo C4 patlayıcı taşıyan ve eylemde kullanılacağı öne sürülen bombalı araç ile ilgili adliyeye sevk edilen 11 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolunda bir otomobilde patlayıcı bulunmasının ardından gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından, 3'ü kadın 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u, savcılık tarafından salıverildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F. A. ile araç sürücüsü M.M., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak' suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Şanlıurfa, Bozova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:00 Kaynak: DHA
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