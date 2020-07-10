Adana'da terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 2 sanıktan biri 13 yıl 1 ay 15 gün, diğeri 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye geldikleri iddia edilen tutuklu sanıklar Elif K. (26) ve Suriye uyruklu Halim M. (27), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıkların üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Elif K. savunmasında, emniyet ifadesinde detaylı beyanda bulunduğunu belirterek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Bütün bildiklerini önceki aşamalarda da anlattım. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." diye konuştu.

Tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık Halim M. ise herhangi bir bombalı saldırıyla bağlantısının olmadığını öne sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından sanık Halim M'yi 13 yıl 1 ay 15 gün, sanık Elif K'yi ise 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Geçen yıl ağustos ayında Adana'da yakalanan YPG/PKK'lı teröristler Elif K. ve Halim M. hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından ise 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Elif K. etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak terör örgütüne nasıl katıldığına ve planlanan eylemlere ilişkin bilgiler vermişti.