Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ şüphelisini yakalayan polislere başarı belgesi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağustos ayında bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi M.A. ve bu kişiyle bağlantılı 5 şüpheliyi yakalayan 23 polis, İlçe Kaymakamlığı tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki törende polisler, İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve diğer yetkililerden başarı belgeleri ile hediyelerini aldı.

İnegöl'de temmuz ve ağustos aylarında 5 mobilya imalathanesinin kundaklanmasını araştıran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye almıştı. Görüntülerde, şüphelinin, kundaklama eylemleri sırasında cep telefonuyla olay yerinden kayıt aldığını tespit eden ekipler, terör bağlantısı şüphesiyle soruşturmayı derinleştirmişti.

İlçede bir adrese düzenlenen operasyonda evin içindeki gizli bölmelerde DEAŞ'a ait paçavralar, 3 patlayıcı düzeneği, "canlı bomba yeleği" ve bomba yapımında kullanılan materyaller ele geçirilmiş, gözaltına alınan M.A. tutuklanmıştı. Bu kişiyle bağlantısı bulunduğu belirlenen 5 zanlı da yakalanıp cezaevine gönderilmişti.