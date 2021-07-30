Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubu, yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin- Kızıltepe yolunda Mardin Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, dün akşam uygulama sırasında durdurdukları bir araçta arama gerçekleştirdi.
Aramada, araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı ve telefon düzenekli yaklaşık 2 kilogram ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı ele geçirildi.
Gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK mensubu Mardin Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist yakalandı - Son Dakika