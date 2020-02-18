Bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan 2 teröristin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan 2 teröristin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan 2 teröristin yargılanmasına devam edildi

7 saat önce

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye geldikleri tespit edilen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan 2 teröristin yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Adana'da, terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye geldikleri tespit edilen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar E.K (26) ve Suriye uyruklu H.M (27) ile avukatlar katıldı.

E.K savunmasında, terör örgütünün, Irak'ın kuzeyindeki bir kampta kendisine silah kullanımı ve bomba yapımıyla ilgili eğitimler verdiğini belirterek, "Ben tüm bildiklerimi emniyet ifademde ve ilk mahkemede anlattım, çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık H.M ise terör örgütü YPG/PKK içerisinde zorla tutulduğunu öne sürerek, "Benim bombalı saldırıyla ilgim yoktur. Hiçbir silahlı eyleme katılmadım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Geçen yıl ağustos ayında Adana'da yakalanan YPG/PKK'lı teröristler E.K. ve H.M. hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından ise 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, E.K etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak terör örgütüne nasıl katıldığına ve planlanan eylemlere ilişkin bilgiler vermişti.

Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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